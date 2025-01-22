Кнессет отклонил законопроект о суверенитете в Иорданской долине

Кнессет отклонил закон о распространении суверенитета на Иорданскую долину. За законопроект, представленный главой НДИ Авигдором Либерманом, проголосовали 32 депутата Кнессета. 56 проголосовали против, среди них многие депутаты от коалиции.

Представляя законопроект, Либерман говорил о стратегической важности Иорданской долины, о том, что еще Игаль Алон и Ицхак Рабин понимали это, а также о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу в 2019 году обещал распространить суверенитет на Иорданскую долину. По словам Либермана, в настоящий момент внешнеполитические условия позволяют сделать этот шаг. Он также подверг критике часть соглашения по сделке с ХАМАСом, в рамках которого жители северной части Газы получили возможность вернуться в эти районы.

В свою очередь, министр науки и технологии Гила Гамлиэль предложила отложить решение вопроса о распространении суверенитета на Иорданскую долину до обсуждения с администрацией Дональда Трампа.

"Если депутат Либерман предложит зафиксировать вопрос Иорданской долины как общее предложение Кнессета, коалиция поддержит, если вы настаиваете на утверждении законопроекта, мы проголосуем против", – сказала министр.

Либерман отказался снять законопроект с повестки дня.