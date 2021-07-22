Кабинет утвердил возвращение "зеленого стандарта" и расширение списка "красных стран"

В четверг, 22 июля, на заседании министерского кабинета по борьбе с коронавирусом было утверждено возвращение "зеленого стандарта" на мероприятиях с участием более ста человек, вне зависимости от того, проводятся они в помещении или на улице. Решение вступит в силу 29 июля после того, как его одобрит правительство.

"Зеленый стандарт" становится вновь актуальным в тренажерных залах, в ресторанах, в столовых, в парках развлечений, в синагогах, при организации спортивных и культурных мероприятий.

В решении особо подчеркивалось, что при текущем уровне заболеваемости, "зеленый стандарт" не является обязательным на мероприятии с участием менее ста человек.

"Зеленый стандарт" требует от участника предъявить сертификат о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе. При отсутствии перечисленных справок лица старше 12 лет должны предъявить отрицательный тест на коронавирус. Сайт Ynet отмечает, что в соответствии с решением кабинета, дети до 12 лет в настоящий момент освобождены от необходимости делать тест для того, чтобы посетить детское мероприятие или кинотеатр.

Согласно решению кабинета, с 8 августа государство прекратит оплачивать тесты на коронавирус для предъявления на входе в различные учреждения. Тесты должны будут оплачивать сами проверяющиеся. Исключение будет сделано для лиц, которым по медицинским показаниям запрещена вакцинация.

Отметим, что днем ранее израильские СМИ сообщали, что после введения платных тестов государство возьмет на себя оплату тестов для детей до 12 лет. Но в решении кабинета об этом не упоминается. При том, что в соответствии со "знаком торжеств", который был введен 20 июля, для участия в мероприятиях с участием более ста человек наличие отрицательного теста обязательно также и для детей до 12 лет. Поэтому ситуация с детьми по-прежнему вызывает вопросы.

Кабинет по борьбе с коронавирусом также расширил список запрещенных для посещения израильтянами стран. В этот список будут включены: Великобритания, Грузия, Кипр, Турция. Для поездки в эти страны израильтянам необходимо получить специальное разрешение от комиссии по исключительным случаям.