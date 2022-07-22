Война в "Ликуде", "одиночество" Либермана и показания Нетаниягу. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

На этой неделе пресс-служба партии "Ликуд" распространила лаконичное сообщение об отмене планировавшихся праймериз на пост лидера. Причина проста и прозаична: отсутствие конкурентов у Биньямина Нетаниягу. Юлий Эдельштейн, как уже неоднократно сообщалось и комментировалось, снял свою кандидатуру, других желающих потерпеть сокрушительное поражение не нашлось, и праймериз отменены. Нетаниягу в девятый раз подряд возглавит "Ликуд" на выборах в Кнессет.

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Кстати, столько же раз, девять, баллотировался на пост лидера "Ликуда" (до этого "Херут" и ГАХАЛ) Менахем Бегин, прежде чем впервые одержал победу. У Нетаниягу в резюме гораздо больше побед, чем поражений, и сейчас он мечтает о еще одной, возможно последней. Однако параллельно с отсутствием явных конкурентов опровергается тезис о том, что партия "Ликуд" превратилась в фан-клуб, где все делается в угоду интересам одного человека. Облик партии, где все решается голосом одного человека, дрогнул на самом важно вопросе политической жизни. Лидеры "Ликуда" готовы были делать черную работу во имя главы своей партии: объяснять нарушения им предвыборных обещаний, стоять за его спиной в зале суда в день открытия процесса, подвергать обструкции любого, кто откажется шагать в ногу. Но когда Нетаниягу посягнул на власть партийных функционеров, они взбунтовались. Конфликт возник в тот момент, когда Нетаниягу попытался заблокировать путь в предвыборный список новым кандидатам, в первую очередь от округов. Там избраться легче, чем по общему списку, так как кандидатов от округов избирают члены ЦК, действующие депутаты от округов баллотироваться не могут и путь в Кнессет чуть менее тернист. Поэтому баллотироваться от округов можно только один раз.

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Однако именно эта условная легкость попадания в предвыборный список не устраивает Нетаниягу. Он хорошо помнит сколько крови ему попортили вновь избранные депутаты. Тот же Дуди Амсалем, еще до того как стал "верным солдатом", нередко вступал в конфронтацию с лидером. А Орен Хазан хоть и не был оппозиционером, явно не прибавил положительного имиджа "Ликуду". Всего этого Нетаниягу хочет избежать в следующей каденции. Будет ли он премьер-министром, будет ли он главой оппозиции, лидер "Ликуда" хочет видеть послушную, лояльную и, по возможности, не слишком эксцентричную фракцию. Так родилась попытка изменить порядок избрания кандидатов. Сначала возникла идея предоставить действующим депутатам возможность баллотироваться в округах, а когда она рухнула, грянул настоящий гром. Нетаниягу инициировал передачу полномочий избрания кандидатов всем членам партии от данных округов. Логика такой инициативы проста и понятна. Те, кто избран членами ЦК (3700 человек), обязан только им, а в первую очередь вечному "серому кардиналу" "Ликуда" Хаиму Кацу и еще одному партийных дел мастеру Исраэлю Кацу. Первый занимает должность главы ЦК, второй – должность главы секретариата партии, а вместе они формируют тот самый аппарат, который почувствовал, что на его полномочия замахнулись. А это не дозволено никому, даже Нетаниягу.

Исход этой борьбы неясен. Хаим Кац недвусмысленно заявил, что от своих полномочий не откажется. В его окружении заявляют, что если Нетаниягу пойдет до конца, то в качестве акта возмездия его лишат права кооптировать в список кандидатов извне. Решать будет суд, и видимо окружной, а не внутрипартийный. Рядовые кандидаты взирают на происходящее и пытаются не раздражать ни одну из сторон. Так Михаил Лобовиков, баллотирующийся в тель-авивском округе, сказал в интервью "Кан РЭКА", что поддерживает изменения, но о них должно было быть объявлено заранее. "Нельзя менять правила игры во время игры", – сказал Лобовиков.

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Пока идет выяснение отношений между Нетаниягу и ЦК, подготовка к праймериз (которые перенесены на 10 августа), продолжается. Праймериз всегда сопровождаются пикантными историями. Эти праймериз, бесспорно запомнятся, словом "медальон". Та самая цепочка с золотым медальоном,на котором изображен Биньямин Нетаниягу. Хайди Мозес, одна из наиболее колоритных фигур среди активистов "Ликуда", пыталась надеть ее на шею Исраэлю Кацу в ходе предвыборного мероприятия в Гиват Зеэве. Кац выглядел явно недовольным, а история моментально превратилась в скандал о еще одном акте верноподданничества внутри "Ликуда". С одной стороны история примечательная. С другой стороны, она явно не стоит того шума, который вокруг нее поднялся. Один активист изготовил, вторая попыталась распространять. Местная, неудачная инициатива, от которой отмежевался сам Нетаниягу. Не более.

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И уж если говорить о верноподданничестве, то гораздо большего внимания заслуживала инициатива в партии "Авода", где за день до праймериз на пост главы движения вся фракция "в едином порыве" подписала декларацию о поддержке Мерав Михаэли. В этой декларации не было никакой необходимости, сами по себе праймериз были почти игрушечными. Эран Хермони, генсек партии, не был фиктивным кандидатом, но он не представлял реальную угрозу для Михаэли. Она набрала 82,5% голосов и стала первой с 1981 года главой партии "Авода", вторично избранной на пост лидера. Но декларация лояльности, которую подписали депутаты "Аводы", ничем не отличается от той, что подписывают в "Ликуде".

Победа Михаэли, при всей ее очевидности, имеет значение для происходящего на левом фланге. 82,5% поддержки – это не только победа в персональном противостоянии, это вотум доверия политической линии, в первую очередь в том, что касается отказа от объединения с МЕРЕЦ. Михаэли не готова сейчас даже обсуждать это предложение. Но вступление в игру Заавы Гальон, рискну предположить будущей главы МЕРЕЦ, путает карты. Гальон популярна в левых кругах, популярна среди журналистов, придерживающихся левых взглядов ("интервью", которое сделал с ней Амнон Абрамович, было скорее беседой двух друзей и единомышленников, чем интервью, которое делает журналист с политиком), и она, в свою очередь, выступает за создание левого блока. Давление на Михаэли будет расти, а в "Еш Атид" попытаются своими способами убедить ее в необходимости объединения с "Аводой". Способ этот хорошо известен, и называется он каннибализация, иными словами поглощение голосов избирателей партии "Авода". Лапид попытается отправить Михаэли на грань электорального барьера, исходя из несложного предположения, согласно которому опасность исчезнуть сделает Михаэли более сговорчивой. Учитывая характер Мерав Михаэли, расчет может оказаться ошибочным.

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В эти дни премьер-министр Яир Лапид меняет предвыборную тактику. Еще до того, как были объявлены досрочные выборы, в одном из интервью Лапид обмолвился, что не видит проблемы в создании коалиции с Объединенным списком. Сейчас, когда предвыборная кампания началась, нельзя позволять таких вольностей. "Широкая, национальная коалиция без экстремистов", – объявил Лапид на заседании фракции. Бог и дьявол в мелочах. По сути заявления Лапида до начала предвыборной кампании и сейчас мало чем отличаются друг от друга. Разница между ними семантическая. Объединенный список в любом случае не войдет в коалицию Лапида, даже если таковая будет создана. Ахмад Тиби и Айман Удэ не будут в одной коалиции с Гидеоном Сааром и Авигдором Либерманом. Заявление Лапида о возможности союза с Объединенным списком было поспешным, и, как это часто бывает у нынешнего премьера, несколько необдуманным. Означает ли это, что никакого союза между Лапидом и Удэ быть не может? Отнюдь. Должно произойти что-то из ряда вон выходящее для того, чтобы Лапиду удалось сформировать самостоятельную коалицию без поддержки Объединенного списка. В "Еш Атид" безусловно предпочтут ротацию с Ганцем зависимости от БАЛАД, однако, судя по результатам опросов общественного мнения, для того чтобы стать премьер-министром, Лапиду потребуется и то, и это. Малореальный сценарий, однако набирающий политический опыт премьер-министр сохраняет все возможности открытыми.

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Бени Ганц обеспокоен. Он не показывает этого публично, старается не говорить об этом с приближенными, но ситуация не может не вызывать у него беспокойства. Он согласился ввезти в своей повозке в Кнессет Гидеона Саара и нескольких его коллег, однако он рассчитывал, что "Тиква Хадаша" придаст повозке скорость и позволит, если не поравняться с "Еш Атид", то по крайней мере приблизиться к ней. Пока что этот шаг выглядит как ошибочный. (Подчеркнем – пока!). Блок "Кахоль Лаван" – "Тиква Хадаша"" набирает 12-13 мандатов , и если ситуация кардинально не изменится, все, на что может рассчитывать Ганц, – это на успешные переговоры о ротации. С Лапидом? С Нетаниягу? Вероятно с обоими.

На правом фланге, как всегда царит хаос. Как всегда, так как не было предвыборной кампании, в ходе которой формирование списков на правом фланге не сопровождалось бы скандалами, склоками, перетягиванием каната, и, как следствие, потерей поддержки избирателей. Правые верны своей традиции и на сей раз.

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Айелет Шакед и партия "Ямина" ищет пути к спасению, и далеко не очевидно, что такие пути существуют. Переговоры с Хенделем и Хаузером (партия "Дерех Эрец") продолжаются, но до соглашения еще далеко. Шакед хочет сохранить возможность присоединения к коалиции Нетаниягу, если такая будет создана. Хендель и Хаузер прочно перешли в лагерь "только не Биби". Как привести к общему знаменателю эти устремления, пока неясно. На фоне тупика на переговорах Хендель и Хаузер начали переговоры с заместителем министра по делам религий Матаном Кааной. Шакед, в свою очередь, возобновила контакты с партией "Байт Иегуди". Той самой партией, которая когда-то была МАФДАЛем, затем платформой, на которой впервые появились в политической жизни Нафтали Беннет и Айелет Шакед, а сегодня представляет из себя компанию ностальгирующих функционеров в вязаных кипах, мечтающих о чуде, которое позволит им вернуться в "большую политику". Вряд ли Айелет Шакед им помощница в этом деле.

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Главной силой правого лагеря на этих выборах стал блок "Ционут Датит". Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир прочно занимают позицию четвертой по величине партии в опросах, и как все лидеры правого лагеря ведут бесконечную внутреннюю войну. Бен-Гвир требует формирования паритетного списка, где 50% мест будут принадлежать "Оцма Иегудит". Смотрич наотрез отказывается, и даже опросы, согласно результатам которых список во главе с Бен-Гвиром набирает больше мандатов, чем во главе со Смотричем, не меняет позиции лидера "Ционут Датит". В окружении Бен-Гвира убеждены, что кто-то за кулисами подталкивает Смотрича к расторжению союза

Более всех таким сценарием обеспокоен Биньямин Нетаниягу. Он отлично понимает, что для победы на выборах, для формирования коалиции с правыми и религиозными партиями, ему необходимо, чтобы правые не теряли голоса. Именно поэтому он пытается уже сейчас вмешаться в происходящее в правом лагере и подтолкнуть Смотрича и Бен-Гвира к примирению. "Пусть Нетаниягу не вмешивается в дела моей партии", – отрезал Смотрич, когда к нему обратились представители главы оппозиции. Несмотря на все эти перипетии, по мнению многих в политической системе, речь идет не более чем о тактике. И Смотрич, и Бен-Гвир понимают, что лучше вместе, чем врозь, и вероятно договорятся о чем-то, но за несколько дней (или часов) до закрытия предвыборных списков.

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Авигдор Либерман оказался в необычной ситуации. Все вокруг "ухаживают" за ультраортодоксальными партиями. Нетаниягу остается их естественным союзником и приоритетным партнером по будущей коалиции. Ганц делает очевидные шаги им навстречу. Даже Лапид пытается завязывать те или иные контакты. И лишь НДИ сохраняет верность недавно обретенному принципу о недопустимости союза с ШАС и "Яадут а-Тора". "Для того, чтобы наши принципы реализовались, мы должны набрать на один мандат больше, чем ШАС и "Яадут а-Тора"", – сказал Авигдор Либерман в интервью "Кан РЭКА". На данный момент НДИ набирает меньше, чем каждая ультраортодоксальная партия в отдельности. В то же время совершенно не очевидно, что плыть против течения вредно для НДИ. Главное в политике – уметь обособить себя от остальных. Главный вопрос заключается в том, остался ли спрос на резкую антиклерикальную риторику.

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На этой неделе газета "Ятед Неэман" опубликовала сообщение, согласно которому планируется создание новой "русской" партии во главе с недавним гендиректором "Ямины" Стеллой Вайнштейн. "Репатрианты больше не ведутся на разговоры о том, что ультраортодоксы виновны в дороговизне жизни. Многим репатриантам надоела манера бойкотировать тех, кто отличается от вас", – сказала Вайнштейн, отметив при этом, что на данном этапе отклонила предложение возглавить новую партию. В НДИ пока взяли курс на акцентирование внимания на успехах министра финансов, несмотря на волну подорожаний. Партия Либермана повела атаки и на тех, кто вносит идеи изменить закон о возвращении. Экономика и отрицание возможности союза с Нетаниягу и ультраортодоксами, именно это будет главным в предвыборной кампании Либермана.

В ультраортодоксальных партиях платят Либерману той же монетой. "Мы никогда не простим его действий и его отношения", – заявил глава "Яадут а-Тора" Моше Гафни. "И тому хорошо, и другому достаточно", – гласит известная ивритская пословица. Именно это происходит в борьбе НДИ и ультраортодоксов.

В арабских партиях также готовятся к формированию предвыборных списков. Разговоры о возможном объединении всех партий в единый список, на данном этапе, прекратились. Мансур Аббас вновь готовится к переговорам о присоединении к коалиции, причем судя по всему, к любой, в том числе к правой. Именно поэтому он требует от кандидатов в свой список гарантий полной лояльности по отношению к будущей коалиции, особенно по вопросам, которые являются особо проблематичными для РААМ. Мансур Аббас отлично понимает, что в раздробленной и расколотой политической системе, в ситуации, когда привычные блоки рассыпаются как карточные домики, любой, кто захочет быть премьер-министром, должен будет вести с ним переговоры.

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И последнее. 21 июля бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу давал показания перед государственной следственной комиссией, изучающей обстоятельства трагедии на горе Мерон. Линия, избранная Нетаниягу, выглядит весьма проблематичной. "Я не могу брать на себя ответственность за то, о чем не имел информации". В этой фразе вся суть показаний Нетаниягу. "Не знал", "не имел представления", "если бы меня кто-то схватил за пиджак и прокричал, я бы занялся", "меня никто не поставил в известность". Уже не говоря о проблематичности такого подхода, он, судя по всему, плохо соотносится с действительностью. В ходе заседания комиссии были опубликованы утверждения, согласно которым депутаты Кнессета Мири Регев и Дуди Амсалем, соответственно в 2014 и 2016 годах, пребывая на посту глав комиссии по внутренним делам, направляли письма Биньямину Нетаниягу с предупреждением об опасности катастрофы на Мероне. Алекс Вижницер, возглавлявший ранее "Фонд РАШБИ", а также комиссию, управлявшую комплексом на Мероне, также направлял письмо Нетаниягу с предупреждением о возможной катастрофе. И это только прямые обращения. А был еще отчет государственного контролера и многое другое. Но Нетаниягу "не знал" и "не имел представления". Неизвестно будут ли формальные последствия у этой истории для Нетаниягу. Но крайне неудачные свидетельские показания могут отрицательно сказаться на поддержке со стороны избирателей.