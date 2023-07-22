29-я суббота протестов. Тысячи израильтян собрались перед Кнессетом

В субботу, 22 июля, в Израиле в 29-й раз проходят акции протеста против правительства Нетаниягу и юридической реформы. Около 18:30 в Иерусалим вошли тысячи участников пешего марша протеста, которые намерены разбить рядом с Кнессетом палаточный и оставаться там неопределенное время.

Точно число участников манифестации возле Кнессета пока неизвестно; организаторы говорят о 40 тысячах человек, полиция оценивает число собравшихся в несколько тысяч.

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Также в 150 населенных пунктах по всей стране проходят традиционные акции протеста, самой многочисленной из них всегда оказывается демонстрация в Тель-Авиве.

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Начиная с воскресенья, 23 июля, Кнессет будет обсуждать закон об отмене принципа крайней неприемлемости и голосовать за него. В тот же день состоится демонстрация "Миллион граждан в Тель-Авиве", которую намерены провести сторонники реформы.