adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
23 - 31°
Тель-Авив:
23 - 30°
Эйлат:
30 - 42°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.617 ₪ 4.024 ₪
Иерусалим:
23 - 31°
Тель-Авив:
23 - 30°
Эйлат:
30 - 42°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    29-я суббота протестов. Тысячи израильтян собрались перед Кнессетом

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    Yonatan Sindel/Flash90

    В субботу, 22 июля, в Израиле в 29-й раз проходят акции протеста против правительства Нетаниягу и юридической реформы. Около 18:30 в Иерусалим вошли тысячи участников пешего марша протеста, которые намерены разбить рядом с Кнессетом палаточный и оставаться там неопределенное время.

    Точно число участников манифестации возле Кнессета пока неизвестно; организаторы говорят о 40 тысячах человек, полиция оценивает число собравшихся в несколько тысяч.

    adv_11 incontent_1

    Также в 150 населенных пунктах по всей стране проходят традиционные акции протеста, самой многочисленной из них всегда оказывается демонстрация в Тель-Авиве.

    adv_12 m_ar_1

    Начиная с воскресенья, 23 июля, Кнессет будет обсуждать закон об отмене принципа крайней неприемлемости и голосовать за него. В тот же день состоится демонстрация "Миллион граждан в Тель-Авиве", которую намерены провести сторонники реформы.

    adv_13 rimma_dw_d
    adv_14 rimma_dw_m
    adv_15 article_video
    Ссылки по теме
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    20:40 В Тель-Авиве, на улице А-Яркон, найдено тело женщины
    20:10 29-я суббота протестов. Тысячи израильтян собрались перед Кнессетом
    19:24 Сирийские СМИ: умер офицер, раненный в ходе атаки израильских ВВС на цели в окрестностях Дамаска
    18:29 На КПП "Гильбоа" предотвращена попытка теракта, пострадавших нет
    17:58 В московском ТЦ "Времена года" прорвало трубу с горячей водой; погибли четыре человека
    17:22 На севере Негева девочка получила тепловой удар и умерла в больнице
    16:47 Умер ребенок, получивший сильный удар током в одном из залов торжеств Рахата
    15:56 Марш противников юридической реформы: в Иерусалим идут тысячи израильтян
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5