Тревога около границы сектора Газы: ракетный обстрел из района Хан-Юниса

В 12:39 22 июля в поселках Нирим и Эйн а-Шлоша, расположенных около границы сектора Газы, была слышна тревога.

Позже стало известно, что террористы выпустили ракеты по израильской территории из района Хан-Юниса. Накануне ЦАХАЛ призвал мирных граждан покинуть этот район, где действуют боевики террористических группировок – так как планировалось нанесение авиаударов.