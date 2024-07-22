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Израиль

Тревога около границы сектора Газы: ракетный обстрел из района Хан-Юниса

время публикации: 22 июля 2024 г., 12:39 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 12:58
Тревога около границы сектора Газы
Фото NEWSru.co.il

В 12:39 22 июля в поселках Нирим и Эйн а-Шлоша, расположенных около границы сектора Газы, была слышна тревога.

Позже стало известно, что террористы выпустили ракеты по израильской территории из района Хан-Юниса. Накануне ЦАХАЛ призвал мирных граждан покинуть этот район, где действуют боевики террористических группировок – так как планировалось нанесение авиаударов.

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