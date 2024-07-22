Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 22 июля: удары по целям в секторе

В ночь на 22 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий невысокая.

На севере сектора: сообщалось о погибших и раненых в результате удара по дому семьи Аль-Баташ в районе Ат-Туфа в городе Газа.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на севере Нусейрата; было замечено множество квадрокоптеров ЦАХАЛа над Нусейратом.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в центре и на западе Рафаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в западной части Хан-Юниса, сообщалось об одном погибшем и пяти раненых; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели на востоке Хан-Юниса, не менее шести человек получили ранения.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 22 июля.