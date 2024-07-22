Жители Хайфы сообщают о взрывах. Комментарии ЦАХАЛа

Жители Хайфы и ближайших городов сообщают о том, что слышали взрывы, похожие на работу ПВО. Сигналов тревоги ни в Хайфе, ни в Крайот не было.

В социальных сетях жители Акко публикуют видео работы системы ПВО.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был осуществлен запуск ракеты-перехватчика в сторону воздушной цели в районе Хайфы. Выяснилось, что произошла ошибка при опознании цели. Тревога была ложной.

Военные объясняют, что система раннего предупреждения в Хайфе не была активирована, поскольку не было угрозы для населения.