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Израиль

Жители Хайфы сообщают о взрывах. Комментарии ЦАХАЛа

время публикации: 22 июля 2024 г., 22:50 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 23:02
Жители Хайфы и окрестностей сообщают, что слышали взрывы
Фото: А.Завин/NEWSru.co.il

Жители Хайфы и ближайших городов сообщают о том, что слышали взрывы, похожие на работу ПВО. Сигналов тревоги ни в Хайфе, ни в Крайот не было.

В социальных сетях жители Акко публикуют видео работы системы ПВО.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был осуществлен запуск ракеты-перехватчика в сторону воздушной цели в районе Хайфы. Выяснилось, что произошла ошибка при опознании цели. Тревога была ложной.

Военные объясняют, что система раннего предупреждения в Хайфе не была активирована, поскольку не было угрозы для населения.

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