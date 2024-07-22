Разрешено к публикации: в секторе Газы погиб офицер ЦАХАЛа
время публикации: 22 июля 2024 г., 18:11 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 18:13
Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что утром 22 июля в секторе Газы в результате взрыва гранаты погиб офицер ЦАХАЛа. В сообщении говорится, что взрыв произошел не во время боевых действий.
Семья погибшего, имя которого пока не опубликовано, уведомлена.
Военная полиция расследует обстоятельства инцидента, результаты будут переданы военной прокуратуре.
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