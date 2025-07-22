Израильские военные спасли детенышей газели, которых держали в клетке в деревне Араба

Бойцы 941-го батальона бригады "Иегуда", действуя в Арабе, на севере Самарии, во дворе одного из частных домов обнаружили клетку, в которой содержали трех детенышей газели (Gazella gazella).

Животных на руках перенесли на армейский пост, в 3 км от деревни Араба. На следующее утро инспектор Управления природы и парков Израиля забрал их и передал на лечение в больницу для диких животных "Сафари" в Рамат-Гане, где они находятся сейчас. В будущем их планируется вернуть в дикую природу.

По оценке специалистов, найденным детенышам газели два-три месяца. Это самец и две самки. У всех троих при обследовании были выявлены заболевания пищеварительного тракта и органов дыхания. Если бы их вовремя не передали ветеринарам, они могли погибнуть. Состояние самок вскоре улучшилось, а у самца развилась острая пневмония. Детеныши прошли пятидневный курс интенсивной медикаментозной терапии, после чего все чувствуют себя лучше. Сейчас они содержатся вместе, чтобы снизить уровень стресса.