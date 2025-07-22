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Израиль

ЦАХАЛ: в секторе Газы тяжело ранены боец инженерных войск и офицер

ЦАХАЛ
время публикации: 22 июля 2025 г., 23:15 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 23:20
ЦАХАЛ: в секторе Газы тяжело ранены боец инженерных войск и офицер
Yossi Aloni/Flash90

Разрешено к публикации: на юге сектора Газы тяжело ранены командир подразделения и боец инженерных войск Южной бригады.

Раненые доставлены в больницу для получения медицинской помощи. Их близкие уведомлены.

Военный корреспондент корпорации "Кан" Кармела Менаше сообщила, что военнослужащие были ранены в результате взрыва взрывного устройства. В этом же инциденте еще один военнослужащий получил ранение средней тяжести.

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