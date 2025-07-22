ЦАХАЛ: в секторе Газы тяжело ранены боец инженерных войск и офицер

Разрешено к публикации: на юге сектора Газы тяжело ранены командир подразделения и боец инженерных войск Южной бригады.

Раненые доставлены в больницу для получения медицинской помощи. Их близкие уведомлены.

Военный корреспондент корпорации "Кан" Кармела Менаше сообщила, что военнослужащие были ранены в результате взрыва взрывного устройства. В этом же инциденте еще один военнослужащий получил ранение средней тяжести.