ЦАХАЛ: в секторе Газы тяжело ранены боец инженерных войск и офицер
время публикации: 22 июля 2025 г., 23:15 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 23:20
Разрешено к публикации: на юге сектора Газы тяжело ранены командир подразделения и боец инженерных войск Южной бригады.
Раненые доставлены в больницу для получения медицинской помощи. Их близкие уведомлены.
Военный корреспондент корпорации "Кан" Кармела Менаше сообщила, что военнослужащие были ранены в результате взрыва взрывного устройства. В этом же инциденте еще один военнослужащий получил ранение средней тяжести.