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Израиль

В Иудее и Самарии задержаны двое террористов с 20 взрывными устройствами

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
Пресс-служба ЦАХАЛа
Террористы
время публикации: 22 июля 2025 г., 18:15 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 18:38
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что прошлой ночью в Иудее и Самарии были задержаны двое террористов, у которых были изъяты 20 самодельных взрывных устройств, а также четверо подозреваемых в причастности к нападениям на израильтян и поджогам их имущества.

В операции участвовали бойцы бригады "Эцион", спецподразделения "Дувдеван", бригады "Менаше", подразделения "Тавор" и бойцы бригады "Биньямин".

Действия израильских военных проходили в деревнях Бейт-Умар, Фурейдис, Тубас, а также еще в восьми точках, находящихся в зоне ответственности бригады "Биньямин".

Израиль
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