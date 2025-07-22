В Иудее и Самарии задержаны двое террористов с 20 взрывными устройствами

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что прошлой ночью в Иудее и Самарии были задержаны двое террористов, у которых были изъяты 20 самодельных взрывных устройств, а также четверо подозреваемых в причастности к нападениям на израильтян и поджогам их имущества.

В операции участвовали бойцы бригады "Эцион", спецподразделения "Дувдеван", бригады "Менаше", подразделения "Тавор" и бойцы бригады "Биньямин".

Действия израильских военных проходили в деревнях Бейт-Умар, Фурейдис, Тубас, а также еще в восьми точках, находящихся в зоне ответственности бригады "Биньямин".