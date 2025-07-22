ЦАХАЛ: за сутки в Газе были атакованы десятки целей

ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки израильские ВВС атаковали в секторе Газы десятки целей – боевиков, заминированные здания, стартовые позиции противотанковых ракет, туннели и другие объекты террористической инфраструктуры.

Силы 36-й дивизии продолжают действовать в южной части сектора Газы. 21 июля бойцы бригады "Кфир" обнаружили в Хан-Юнисе гранаты, минометные снаряды и рации.

Силы 98-й дивизии продолжают действовать на востоке города Газа, в районах Шуджаийя и Зайтун. За последние сутки они уничтожили около десяти террористов.

Бойцы бригады "Нахаль" в Дарадж-Туффе и силы бригады "Гивати" в Байт-Хануне ведут работы по уничтожению террористической инфраструктуры как наземной, так и подземной.

Силы 99-й дивизии, действующие в Байт-Хануне и в центре сектора Газы, продолжают оперативные действия по уничтожению террористов.