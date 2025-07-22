Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 22 июля, температура повысится и будет выше среднесезонной, особенно во внутренних и горных районах. На побережье душно и влажно. Малооблачно.

В Иерусалиме – 22-32 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 30-42, в Беэр-Шеве – 23-35, в Мицпе-Рамоне – 24-36, на побережье Мертвого моря – 29-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30, в Ариэле – 22-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-35, на Голанских высотах – 22-37.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В среду ожидается повышение температуры. В четверг-субботу – без существенных изменений, жарко.