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NEWSru.co.il :: В Израиле22 июня 2021 г., 19:26

Беннет попросил воздержаться от поездок за границу и носить маски в закрытых помещениях

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Беннет попросил воздержаться от поездок за границу и носить маски в закрытых помещениях

Глава правительства Нафтали Беннет после визита в международный аэропорт имени Бен-Гуриона, который , по мнению специалистов минздрава, стал главным источником распространения в Израиле индийского штамма коронавируса, или, как его называют дельта-вируса.

Нафтали Беннет отметил, что новый дельта-вирус демонстрирует большую заразность, распространяется быстрее оригинальной версии, и представляет опасность даже для лиц, прошедших вакцинацию. Глава правительства в своем выступлении несколько раз повторил, что были зарегистрированы случаи заражения лиц, сделавших прививку. Эффективность вакцины Pfizer от нового штамма составляет менее 90%.

Нафтали Беннет также сказал, что специалисты изучают данные из других стран, в том числе из Великобритании, где произошел рост госпитализации детей. "Поэтому мы решили отнестись к появлению новых случаев заражения в Израиле со всей серьезностью и попытаться остановить новую вспышку на ранней стадии", - заявил Беннет.


Нафтали Беннет сообщил, что вновь будет создан министерский кабинет по борьбе с коронавирусом, который рассмотрит все возможные сценарии событий и на каждый из них предложит свои решения.

Нафтали Беннет заявил, что "с этого момента" на территории международного аэропорта необходимо находиться в защитной маске. (Отметим, что ранее минздрав рекомендовал ввести масочный режим только в зоне прилета аэропорта, однако в речи главы правительства этого уточнения не было).

Все прилетающие в Израиль должны сделать анализ PCR. Нафтали Беннет пообещал, что в ближайшее время будет значительно увеличено количество стоек для проверок.

Нафтали Беннет призвал всех подростков 12 лет и старше пройти вакцинацию. Он отметил, что это является "официальной рекомендацией".

Глава правительства Нафтали Беннет также попросил израильтян воздержаться от поездок за границу без уважительной причины. "Пока это не приказ, а просьба. В данный момент мы изучаем ситуацию. И я должен предупредить, что будут изменения, касающиеся правил въезда и выезда из Израиля. Поэтому мой долг вас предупредить об этом заранее", - сказал он.

Также глава правительства попросил израильтян вернуться к ношению масок в закрытых помещениях. Он отметил, что на данный момент это просто рекомендация.

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