СМИ: бывший генеральный инспектор полиции Рони Альшейх был закулисным советником движения "Черные флаги"

Бывший генеральный инспектор полиции Рони Альшейх был неофициальным советником движения "Черные флаги", возглавлявшего акции протеста против уже бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Как сообщил телеканал "Решет", Альшейх давал телефонные консультации лидерам движения, а также оказывал им помощь в связи с дополнительными влиятельными фигурами.

Отмечается, что Альшейх давал советы, уже не будучи в должности генинспектора, бесплатно, и сам он в демонстрациях участия не принимал.

Телеканал "Решет" публикует комментарий Альшейха: "Я оказывал такую же помощь своим знакомым, какую оказывал во время операции "Страж стен" тем, кто просил меня о советах по вопросу о беспорядках в Лоде и Акко".

Напомним, что именно Рони Альшейх был генеральным инспектором полиции в период основного этапа расследования в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.