Иерусалим:
18 - 28°
Тель-Авив:
21 - 28°
Эйлат:
26 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле22 июня 2021 г., 09:05

СМИ: бывший генеральный инспектор полиции Рони Альшейх был закулисным советником движения "Черные флаги"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
СМИ: бывший генеральный инспектор полиции Рони Альшейх был закулисным советником движения "Черные флаги"

Бывший генеральный инспектор полиции Рони Альшейх был неофициальным советником движения "Черные флаги", возглавлявшего акции протеста против уже бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Как сообщил телеканал "Решет", Альшейх давал телефонные консультации лидерам движения, а также оказывал им помощь в связи с дополнительными влиятельными фигурами.

Отмечается, что Альшейх давал советы, уже не будучи в должности генинспектора, бесплатно, и сам он в демонстрациях участия не принимал.


Телеканал "Решет" публикует комментарий Альшейха: "Я оказывал такую же помощь своим знакомым, какую оказывал во время операции "Страж стен" тем, кто просил меня о советах по вопросу о беспорядках в Лоде и Акко".

Напомним, что именно Рони Альшейх был генеральным инспектором полиции в период основного этапа расследования в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:57 Умер отставной судья Верховного суда Цви Таль
09:57 Умер отставной судья Верховного суда Цви Таль
09:47 Минздрав угрожает штрафами израильтянам, выезжающим в Россию без разрешения комиссии
09:05 СМИ: бывший генеральный инспектор полиции Рони Альшейх был закулисным советником движения "Черные флаги"
08:09 Задержан житель Шуафата, выложивший в Tik-Tok видеоролик с оскорблениями в адрес полицейских
07:16 Тайный агент полиции привел к раскрытию сети торговцев оружием из Палестинской автономии
06:09 Прогноз погоды на 22 июня: среднесезонная температура, малооблачно
22:35 Глава МВБ добивается объявления организации "Лехава" вне закона
22:15 Столкновения между евреями и арабами произошли в квартале Шейх Джарах
21:35 Девятилетняя девочка помогла полиции задержать 17-летнего эксгибициониста
Загрузка...