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NEWSru.co.il :: В Израиле22 июня 2021 г., 16:32

СМИ: полиция готовится к возобновлению беспорядков в израильских городах

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СМИ: полиция готовится к возобновлению беспорядков в израильских городах

Полиция готовится к возможному возобновлению беспорядков в городах со смешанным населением в случае возобновления операции в секторе Газы, и добивается пополнения арсенала спецсредств. Об этом 22 июня написал сайт "Гаарец".

По информации издания, полиция обратилась в минфин за разрешением пополнить аресенал по убыстренной процедуре и получила освобождение от объявления тендера на закупку спецсредств для разгона демонстраций на сумму 13,5 миллиона шекелей. Часть закупок - это пополнение запасов, которые были израсходованы во время беспорядков во время Рамадана и на фоне операции "Страж стен", однако полиция также намерена закупить шоковые гранаты, гранаты со слезоточивым газом и резиновые пули.

В запросе полиции говорилось, что запасов, закупленных в 2017-2018 годах, должно было хватить на несколько лет, но после операции "Страж стен" требуется пополнения запасы были исчерпаны.


"Гаарец" пишет, что в конце прошлой недели была повышена готовность полиции в долине Вади-Араба и Умм эль-Фахме в связи со столкновениями в Старом городе Иерусалима после введения сил безопасности на территорию Храмовой горы. Кроме того, в последние дни возобновились беспорядки в Шейх-Джарахе. Согласно оценкам полиции, обстановка может вновь накалиться в Акко, где ситуация остается напряженной в связи с задержанием местных жителей по подозрению в причастности к погромам в прошлом месяце.

"Нынешняя тишина - лишь видимость. Беспорядки могут вспыхнуть также быстро, как они вспыхнули во время операции "Страж стен", - цитирует издание свой источник в полиции.

Издание пишет, что в руководстве правоохранительных органов считают также необходимым призыв резервистов МАГАВ и переброску части сил из Иудее и Самарии. Источник в полиции также сообщил, что в ближайшее время при подготовке полицейских и пограничников упор будет сделан на разгоне демонстраций.

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