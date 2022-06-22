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    В Израиле

    Юрсоветник правительства объявила о приостановке всех назначений на высокопоставленные должности

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    Юрсоветник правительства объявила о приостановке всех назначений на высокопоставленные должности
    Yonatan Sindel/Flash90

    Юридический советник правительства Гали Бархав-Миара объявила утром в среду, 22 июня, что в предвыборный период следует избегать назначения чиновников на высокопоставленные посты на постоянной основе, если речь не идет о жизнеобеспечивающей должности, на которую нет возможности сделать временное назначение.

    Заявление Бархав-Миары было адресовано, в первую очередь, министру обороны Бени Ганцу, несколько дней назад объявившему о начале процесса назначения следующего начальника генерального штаба ЦАХАЛа.

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    Она подчеркнула, что в дальнейшем юридический советник министерства обороны проверит необходимость назначения нового начальника генштаба в предвыборный период, с учетом того, что действующий начальник генштаба Авив Кохави заканчивает каденцию только в начале 2023 года.

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    На текущий момент на пост рассматриваются три кандидата, первым из которых является действующий заместитель начальника генерального штаба генерал-майор Герци Галеви, ранее возглавлявший спецназ генерального штаба, Южный военный округ, управление военной разведки АМАН, межвойсковой колледж старших офицеров и т.д.

    Второй кандидат – предыдущий заместитель начальника генерального штаба генерал-майор Эяль Замир, в отличие от большинства других кандидатов на пост начальника генерального штаба являющийся выходцем не из элитных пехотных подразделений, а из танковых войск. Среди прочего, Замир возглавлял Южный военный округ и занимал должность военного секретаря главы правительства. В ходе выборов прошлого начальника генштаба Замир был кандидатурой премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

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    Третий кандидат – генерал-майор Йоэль Стрик, выходец из бригады "Гивати", занимавший посты командующего сухопутными войсками, Северным округом, управлением тыла. На текущий момент находится в академическом отпуске.

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    Начало процесса выбора преемника было согласовано с действующим начгенштаба Авивом Кохави. По словам Ганца, в ближайшие недели он намерен побеседовать с каждым из кандидатов, чтобы убедиться в их готовности претендовать на пост и познакомиться с их видением развития ЦАХАЛа. Также планируется традиционная консультация с бывшими министрами обороны и начальниками генерального штаба.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Июня 2022
    Бени Ганц начал процедуру выбора следующего начальника генерального штаба
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