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    В Израиле

    На юге Израиля, по соседству с византийской виллой, найдена одна из древнейших в мире мечетей

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    На юге Израиля, по соседству с византийской виллой, найдена одна из древнейших в мире мечетей
    Управление древностей/יסמין אורבך     На юге Израиля, по соседству с византийской виллой, найдена одна из древнейших в мире мечетей
    Управление древностей/אמיל אלגם     На юге Израиля, по соседству с византийской виллой, найдена одна из древнейших в мире мечетей
    Управление древностей/אמיל אלגם     ВСЕ ФОТО

    В ходе археологических раскопок, которые ведутся Управлением древностей перед расширением бедуинского города Рахат в Негеве, были найдены свидетельства, относящиеся к самому началу периода исламского правления в Эрец-Исраэль – седьмому-девятому векам н.э.

    Строения с характерными особенностями христианского и мусульманского строительства располагались по соседству. Так, археологи раскопали поздневизантийский дом, жители которого, судя по всему, занимались сельским хозяйством. Это укрепленная ферма с башней и толстыми каменными стенами и маленьким внутренним двориком.

    "А на соседнем холме принципиально другие строения, возведенные на 100 лет позже – в восьмом-девятом веках. Очевидно, это принадлежавшее мусульманам имение. Комнаты располагаются анфиладой, рядом с домом – большой открытый двор. И во дворе, и в доме керамические печи, использовавшиеся для готовки", – рассказывает руководитель раскопок Орен Шмуэли.

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    Специалисты отмечают, что дом не был приспособлен для обороны – у него тонкие стены, изготовленные из глинобитных кирпичей. На то, что жители были мусульманами, указывает соседство с мечетью, обнаруженной в Рахате еще в 2019 году. Эта мечеть – одна из наиболее ранних известных науке.

    В ходе нынешнего сезона археологи раскопали еще одну мечеть, также датируемую седьмым-восьмым веками. Она представляет собой прямоугольную комнату, с ориентированной на Мекку нишей. Нет сомнений, что это михраб. Мечеть могла вместить всего несколько десятков человек, ее прихожанами были местные жители.

    Всего в 400 метрах от мечети находилась роскошная вилла с мраморными полами и украшенными фресками стенами. Здесь найдены фрагменты дорогой посуды, украшенной изображениями флоры и фауны.

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    "Все эти свидетельства: строения, посуда, печи, проливают свет на самое начало важного исторического процесса, проходившего в Земле Израиля – проникновение исламской цивилизации. Речь не только о религии, но и о культуре, о власти. Она стала наследником византийской власти и христианства, царствовавших здесь сотни лет", – говорят ученые.

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