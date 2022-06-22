Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроект о роспуске парламента

Кнессет утвердил в предваритеольном чтении законопроект о роспуске парламента. На рассмотрение было представлено несколько идентичных законопроектов, и все они были утверждены подавляющим большинством.

111 депутатов проголосовали за законопроект, представленный депутатом Яривом Левином ("Ликуд).

За законопроект, представленный партией БАЛАД, проголосовали 104 депутата.

adv_11 m_ar_1

За законопроект "Яадут а-Тора" проголосовали 105 депутатов, один был против.

Голосованию предшествовала короткая дискуссия. Представители оппозиции назвали сегодняшний день праздником, так как по их словам, закончило свое существование худшее правительство в истории Израиля. В свою очередь, в коалиции пообещали, что Яир Лапид останется премьер-министром и после выборов.

В настоящий момент неизвестно, когда состоится голосование по законопроекту в первом, втором и третьем чтениях. Коалиция и оппозиция не могут прийти к соглашению о том, в какой комиссии этот законопроект будут готовить к голосованиям. Согласно регламенту, этот вопрос должна решать организационная комиссия парламента. Однако эту комиссию возглавляет депутат Нир Орбах, который является активным участником попыток сформировать новое правительство в действующем Кнессете. В коалиции опасаются, что он будет затягивать подготовку законопроекта, и добиваются передачи его в комиссию Кнессета по законодательству, которую возглавляет депутат Гилад Карив ("Авода").

adv_12 incontent_1

adv_13 m_ar_2

В "Еш Атид" предлагали завершить утверждение закона за один день. Главным мотивом такой поспешности является угроза создания Биньямином Нетаниягу правительства в действующем Кнессете. Оппозиция сделает все от нее зависящее для того, чтобы отсрочить утверждение законопроекта, выиграв время для переговоров о создании правительства.

В настоящий момент шансы на создание нового правительства до выборов оцениваются как призрачные, так как "Ликуду" необходим 61 депутат, который проголосует за него. Даже если его поддержат Идит Сильман и Айелет Шакед, необходимы еще не менее пяти голосов "за".

Главным объектом уговоров в настоящий момент остается министр обороны, глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц. С ним несколько раз беседовали не только представители "Ликуда", но и глава "Яадут а-Тора" Моше Гафни. В ультраортодоксальной партии (в отличие от их сефардских коллег из партии ШАС) крайне недовольны перспективой выборов, так как в переходный период пост премьер-министра будет занимать Яир Лапид, а государственный бюджет, судя по всему не будет утвержден в срок. Именно поэтому Гафни взял на себя роль главного посредника.

adv_14 incontent_2

adv_15 m_ar_3

В ходе переговоров Ганц получил предложения быть первым в ротации с Нетаниягу и гарантию того, что он будет премьер-министром в период следующей предвыборной кампании. Ганц категорически отклоняет эти предложения. "Я могу повторить только то, что уже неоднократно говорил: Нетаниягу исчерпал кредит доверия", – сказал министр обороны.

"Кахоль Лаван" является не единственной партией, с которой ведутся переговоры. "Сейчас все говорят со всеми, в том числе Шакед, Ганц, Саар", – сказал депутат Нир Орбах в интервью "Аруц 7".

Он добавил: "Я думаю, что "Ликуду" стоит проявить гибкость. Выборы не нужны никому. Всегда хорошо известно, как они начинаются, но никто не знает, как они заканчиваются".

adv_16 incontent_3

adv_17 m_ar_4

Как сообщает "Исраэль а-Йом", продолжаются попытки "Ликуда" договориться об участии партии "Тиква Хадаша" в альтернативном правительстве. Помимо прочего, Гидеон Саар получил предложение занять пост министра обороны. Как утверждает издание, в беседах с министром связи Йоазом Хенделем проверялся вопрос, готов ли он взвесить возможность участия в правительстве, если его возглавит не Нетаниягу, а иной представитель "Ликуда".

Министр внутренних дел Айелет Шакед также участвует в попытках сформировать альтернативное правительство. В "Ямине" в целом не отвергают возможности сотрудничества с Нетаниягу, однако неясно, идет ли речь о настоящем моменте или о том, что будет после выборов.

В то время как "Ликуд" пытается добиться отсрочки утверждения закона о роспуске Кнессета, в "Еш Атид" пытаются добиться отсрочки даты выборов. Сейчас в этой партии говорят о дате 8 ноября как об оптимальной с точки зрения "Еш Атид". В политических кругах убеждены, что это связано с желанием дать возможность Яиру Лапиду максимум времени на посту премьер-министра до выборов.

adv_18 incontent_4

adv_19 m_ar_5

В коалиции также намерены продвигать законопроект, запрещающий обвиняемому в уголовных правонарушениях баллотироваться на пост премьер-министра. Министр финансов и глава НДИ Авигдор Либерман настаивал на том, чтобы этот законопроект был частью пакета и рассматривался бы вместе с законопроектом о роспуске Кнессета. После того, как выяснилось, что это невозможно с юридической точки зрения, было решено, что законопроекты депутатов Габи Ласки (МЕРЕЦ) и Эли Авидара (НДИ) будут рассматриваться межминистерской комиссией по законодательству.

22 июня возник новый конфликт между коалицией и оппозицией, когда "Ликуд" отказался голосовать за коалиционные законопроекты в рамках того, что в Кнессете называют "освобождением стола". Перед роспуском Кнессета принято голосовать за социальные и иные законопроекты, по поводу которых есть консенсус. В "Ликуде" заявили, что не будут голосовать за законопроекты коалиции до тех пор, пока с Амихая Шикли не будет снят статус "перебежчика". В коалиции, в свою очередь, заявили, что если "Ликуд" не готов голосовать за законопроекты на благо всего народа Израиля, то "Еш Атид" сделает все для того, чтобы законопроект, запрещающий обвиняемому баллотироваться на пост премьер-министра, был утвержден. Ранее спикер Кнессета Мики Леви заявлял, что не допустит утверждения такого закона, являющегося поправкой к Основному закону, "в спешке и суматохе". В политической системе царит предвыборный хаос.