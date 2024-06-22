Вооруженное нападение в Туране, убит мужчина

В арабской деревне Туран (Галилея) в результате вооруженного нападения был смертельно ранен и вскоре скончался местный житель. Парамедики доставили раненого в больницу "Пория", где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Сообщается имя мужчины: Амар Адой, 37 лет. Это стало сотым убийством в арабском секторе с начала года.