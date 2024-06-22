Вооруженное нападение в Туране, убит мужчина
время публикации: 22 июня 2024 г., 16:19 | последнее обновление: 22 июня 2024 г., 16:38
В арабской деревне Туран (Галилея) в результате вооруженного нападения был смертельно ранен и вскоре скончался местный житель. Парамедики доставили раненого в больницу "Пория", где врачи были вынуждены констатировать его смерть.
Сообщается имя мужчины: Амар Адой, 37 лет. Это стало сотым убийством в арабском секторе с начала года.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2024