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Израиль

Вооруженное нападение в Туране, убит мужчина

время публикации: 22 июня 2024 г., 16:19 | последнее обновление: 22 июня 2024 г., 16:38
Вооруженное нападение в Туране, убит мужчина
Wikipedia.org. Фото: Hanay

В арабской деревне Туран (Галилея) в результате вооруженного нападения был смертельно ранен и вскоре скончался местный житель. Парамедики доставили раненого в больницу "Пория", где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Сообщается имя мужчины: Амар Адой, 37 лет. Это стало сотым убийством в арабском секторе с начала года.

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