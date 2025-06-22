Командование тыла Израиля ужесточило ограничения

Командование тыла уведомило, что с одобрения министра обороны Исраэля Каца меняются инструкции: с 22 июня полностью остановлена работа образовательных учреждений, запрещены собрания и выезд на работу, за исключением жизненно важных предприятий.

Изменения связаны с высокой вероятностью эскалации военных действий после того, как ВВС США разбомбили в Иране ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Уточнения и полные инструкции будут опубликованы позже.

В заявлении Командования тыла сказано: "В соответствии с оценкой ситуации, Командование тыла приняло решение об изменении инструкций. Переход к режиму необходимой деятельности по всей стране – без проведения образовательных мероприятий, без собраний, без работы учреждений, за исключением объектов жизнеобеспечения. Указания вступают в силу в воскресенье, 22 июня 2025 года, в 03:00 и действует до понедельника, 23 июня 2025 года, до 08:00... Каждый из нас должен убедиться, что он подготовлен и знает, как действовать для защиты своей жизни и жизни близких. Необходимо продолжать следить за указаниями, публикуемыми Командованием тыла через официальные каналы распространения".