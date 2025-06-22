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Израиль

МАДА: не менее 11 раненых в результате обстрела из Ирана

Война с Ираном
Мада
время публикации: 22 июня 2025 г., 08:24 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 08:36
МАДА: не менее 11 раненых в результате обстрела из Ирана
Пресс-служба МАДА

МАДА публикует уточненные данные о пострадавших в результате интенсивного ракетного обстрела из Ирана.

Предварительно: не менее 11 раненых, один мужчина примерно 30 лет в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие ранения и травмы.

Среди пострадавших, доставленных в тель-авивскую больницу "Ихилов", двое детей.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Причинен значительный ущерб ряду зданий в Хайфе и Тель-Авиве, а также в других районах.

Сообщается об эвакуации из пострадавшего от обстрела дома престарелых. В этой локации раненых не обнаружено.

Израиль
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