МАДА: не менее 11 раненых в результате обстрела из Ирана
время публикации: 22 июня 2025 г., 08:24 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 08:36
МАДА публикует уточненные данные о пострадавших в результате интенсивного ракетного обстрела из Ирана.
Предварительно: не менее 11 раненых, один мужчина примерно 30 лет в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие ранения и травмы.
Среди пострадавших, доставленных в тель-авивскую больницу "Ихилов", двое детей.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Причинен значительный ущерб ряду зданий в Хайфе и Тель-Авиве, а также в других районах.
Сообщается об эвакуации из пострадавшего от обстрела дома престарелых. В этой локации раненых не обнаружено.