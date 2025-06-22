Службы спасения сообщают о трех попаданиях ракет. Есть пострадавшие
время публикации: 22 июня 2025 г., 08:07 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 08:20
Согласно службе пожарной охраны и спасения, в результате ракетных обстрелов из Ирана ведутся работы в трех точках падения ракет или ракетных обломков.
В округе Дан зафиксировано прямое попадание в здание.
В Центральном округе зафиксировано попадание в автомобиль рядом с жилым зданием. Строению причинен значительный ущерб.
В Прибрежном округе зафиксировано прямое попаданеи в группу зданий, нанесен значительный ущерб, ведутся поисково-спасательные работы.
Сообщается о двух тяжелораненых.