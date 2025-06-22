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Израиль

Службы спасения сообщают о трех попаданиях ракет. Есть пострадавшие

Война с Ираном
Мада
время публикации: 22 июня 2025 г., 08:07 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 08:20
Службы спасения сообщают о трех попаданиях ракет. Есть пострадавшие
Пресс-служба МАДА

Согласно службе пожарной охраны и спасения, в результате ракетных обстрелов из Ирана ведутся работы в трех точках падения ракет или ракетных обломков.

В округе Дан зафиксировано прямое попадание в здание.

В Центральном округе зафиксировано попадание в автомобиль рядом с жилым зданием. Строению причинен значительный ущерб.

В Прибрежном округе зафиксировано прямое попаданеи в группу зданий, нанесен значительный ущерб, ведутся поисково-спасательные работы.

Сообщается о двух тяжелораненых.

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