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Израиль

Телеканал "Кешет-12" рассказал о серьезном инциденте в сфере безопасности на границе с Газой

Война "Железные мечи"
ЦАХАЛ
Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 22 июня 2026 г., 21:52 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 21:52
Телеканал "Кешет-12" рассказал о серьезном инциденте в сфере безопасности на границе с Газой
Abed Rahim Khatib/ Flash90

Телеканал "Кешет-12" в вечернем выпуске новостей рассказал об инциденте на границе с сектором Газы, который ставит под сомнение то, что система безопасности усвоила "уроки 7 октября".

По информации телеканала, в одну из ночей была выявлена подозрительная активность боевиков ХАМАСа в Газе. Но несмотря на серьезные опасения, эта информация не была передана в режиме реального времени ответственным за безопасность в населенных пунктах, расположенных в приграничной зоне. Поселки не были предупреждены о повышении уровня готовности. Только после того, как началась стрельба в нескольких сотнях метров от домов израильтян, ответственные за безопасность связались с военными, но им сказали, что "ничего особенного не происходит".

Телеканал утверждает, что информация о происходящем также не была передана ВВС, которые отвечают за оперативное реагирование на подобные инциденты. Источники телеканала заявляют, что с момента поступления в ЦАХАЛ информации об активности боевиков до передачи ее ВВС прошло несколько часов. По данным телеканала, в командовании Южного округа возлагают ответственность за задержку на Управление военной разведки (АМАН).

Ответственные за безопасность в поселках на границе с сектором Газы критикуют армию, заявляя, что ею не были усвоены уроки 7 октября. По сообщению телеканала, армия расследует сбой, который произошел в передаче разведданных и обмене информацией.

Пресс-служба ЦАХАЛа в ответ на запрос телеканала сообщила, что в последнее время была выявлена подозрительная активность боевиков ХАМАСа, в связи с чем был поднят уровень готовности на границе и приняты все необходимые меры с учетом ошибок, допущенных 7 октября.

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