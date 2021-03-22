Греция открыла границы для израильских туристов, прошедших вакцинацию

Начиная с 23 марта Греция вновь открывает свои границы для туристов из Израиля, имеющих "зеленый паспорт". Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на источник в министерстве туризма Греции.

Еженедельно Греция будет принимать до 10 тысяч израильских туристов.

Израильтяне, прошедшие вакцинацию, освобождаются не только от карантина, но и от теста на коронавирус перед посадкой в самолет, а в некоторых случаях - и после приземления.

Таким образом, Греция станет первой страной, признавшей израильский "зеленый паспорт".

За последние сутки в Греции было выявлено 1500 новых случаев заражения, 41 больной умер.