Греция открыла границы для израильских туристов, прошедших вакцинацию
Начиная с 23 марта Греция вновь открывает свои границы для туристов из Израиля, имеющих "зеленый паспорт". Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на источник в министерстве туризма Греции.
Еженедельно Греция будет принимать до 10 тысяч израильских туристов.
Израильтяне, прошедшие вакцинацию, освобождаются не только от карантина, но и от теста на коронавирус перед посадкой в самолет, а в некоторых случаях - и после приземления.
Таким образом, Греция станет первой страной, признавшей израильский "зеленый паспорт".
За последние сутки в Греции было выявлено 1500 новых случаев заражения, 41 больной умер.
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