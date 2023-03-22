"Кан-11": мэрия Иерусалима продвигает строительство нового района за "зеленой чертой"

В среду, 22 марта, телеканал "Кан-11" рассказал о плане строительства нового района, который продвигает мэрия Иерусалима. Часть этого района, по данным телеканала, будет находиться за "зеленой чертой".

Планом мэрии предусмотрено строительство 1200 единиц жилья, часть нового еврейского района будет находиться за "зеленой чертой".

Район будет называться "Эмет а-маим а-тахтона". И, как отметил журналист "Кан-11" Сулейман Масуаде его строительство имеет важное политическое и стратегическое значение, поскольку он встанет между Восточным Иерусалимом и Бейт-Лехемом. Это будет препятствовать непрерывности будущего палестинского государства, если оно будет создано.

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Новый квартал соединит еврейские районы Гиват а-Матос и Ар-Хома.

Сулейман Масуаде также сообщил, что в мэрии Иерусалима подтвердили наличие этого плана, но при этом подчеркнули, что мэрия также продвигает строительство жилья для арабских семей, в частности, в квартале Исауия.