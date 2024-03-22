Вакф: в массовой молитве около Аль-Аксы во вторую пятницу Рамадана участвовали 120 тысяч мусульман

Иерусалимский Вакф сообщает, что 22 марта, во вторую пятницу Рамадана, около 120 тысяч мусульман поднялись на Храмовую гору, где находится мечеть Аль-Акса, для участия в массовой молитве.

Если это действительно так (полиция Израиля дает более "скромные" оценки), то речь идет о рекордном числе мусульман на Храмовой горе за последние годы (после начала эпидемии коронавируса). Для сравнения, во вторую пятницу Рамадана год назад на Храмовую гору, по данным Вакфа, поднимались 105 тысяч мусульман.

Палестинские СМИ пишут об ограничениях, которые ввели власти Израиля, но о каких-либо серьезных инцидентах не сообщают.

22 марта в этом году мусульмане отмечают вторую пятницу месяца Рамадан. В Иерусалиме и окрестностях израильской столицы для обеспечения порядка дислоцированы тысячи полицейских, пограничников и сотрудников сил безопасности. Особое внимание уделяется Старому городе Иерусалима.

Были введены жесткие возрастные ограничения для жителей Палестинской автономии: на Храмовую гору пропускали только при наличии соответствующего разрешения – детей до 10 лет, мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет.

Напомним, что в этом году священный для мусульман месяц Рамадан (девятый месяц мусульманского лунного календаря) начался вечером 10 марта. В течение месяца Рамадан верующие мусульмане соблюдают строгий пост – в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.

Согласно Корану, в период месяца Рамадан совершение благих дел считается особенно важным.

При этом террористические организации зачастую в период месяца Рамадан активизируют свою деятельность, заявляя об особой "святости джихада" в такие дни.