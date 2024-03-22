Источники: теракт в Биньямине совершил охранник Махмуда Аббаса

Палестинские источники публикуют имя террориста, совершившего 22 марта нападение с применением огнестрельного оружия в Биньямине, отмечает тг-канал Abu Ali Express.

Это Маджхад Мансур из деревни Дир Ибзи, к западу от Рамаллы. Он был сотрудником палестинских спецслужб и работал в охране председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса (Абу Мазена).

По разным данным, террорист успел ранить шесть или семь израильтян, после длительной операции он был ликвидирован ракетным ударом с вертолета.