Источники: теракт в Биньямине совершил охранник Махмуда Аббаса
время публикации: 22 марта 2024 г., 12:22 | последнее обновление: 22 марта 2024 г., 12:29
Палестинские источники публикуют имя террориста, совершившего 22 марта нападение с применением огнестрельного оружия в Биньямине, отмечает тг-канал Abu Ali Express.
Это Маджхад Мансур из деревни Дир Ибзи, к западу от Рамаллы. Он был сотрудником палестинских спецслужб и работал в охране председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса (Абу Мазена).
По разным данным, террорист успел ранить шесть или семь израильтян, после длительной операции он был ликвидирован ракетным ударом с вертолета.
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