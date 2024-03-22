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Израиль

ЦАХАЛ: уничтожен террорист, обстрелявший израильский автомобиль возле перекрестка Парса

время публикации: 22 марта 2024 г., 16:35 | последнее обновление: 22 марта 2024 г., 16:45
ЦАХАЛ: уничтожен террорист, обстрелявший израильский автомобиль возле перекрестка Парса
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала подробности операции по уничтожению террориста, обстрелявшего израильский автомобиль возле перекрестка Парса, в зоне ответственности бригады "Эфраим". Пострадавших в результате обстрела не было, автомобиль получил повреждения.

После перестрелки солдаты ЦАХАЛа при поддержке ВВС стали преследовать террориста, последовала перестрелка. В ходе преследования боевой вертолет атаковал террориста и ликвидировал его.

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