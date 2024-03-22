Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 22 марта, температура резко понизится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. Временами возможны дожди на севере и в центре.

В Иерусалиме – 7-13 градусов, в Тель-Авиве – 15-19, в Хайфе – 14-16, в Эйлате – 17-23, в Беэр-Шеве – 12-18, в Мицпе-Рамоне – 7-13, на побережье Мертвого моря – 17-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-19, в Ариэле – 9-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-20, на Голанских высотах – 9-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18-19 градусов, высота волн – 160-240 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В субботу-понедельник – без существенных изменений. Со вторника ожидается повышение температуры.