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Израиль

Подтверждены ранения трех израильтян в результате теракта в Биньямине

время публикации: 22 марта 2024 г., 10:37 | последнее обновление: 22 марта 2024 г., 10:42
Подтверждены ранения трех израильтян в результате теракта в Биньямине
Пресс-служба МАДА

После того, как в Биньямине ликвидировали террориста, была подтверждена информация о том, что в результате террористического нападения с применением огнестрельного оружия были ранены трое израильтян.

Раненые доставлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Один из них в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней тяжести, третий получил легкое ранение.

Информация уточняется.

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