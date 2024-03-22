Подтверждены ранения трех израильтян в результате теракта в Биньямине

После того, как в Биньямине ликвидировали террориста, была подтверждена информация о том, что в результате террористического нападения с применением огнестрельного оружия были ранены трое израильтян.

Раненые доставлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Один из них в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней тяжести, третий получил легкое ранение.

Информация уточняется.