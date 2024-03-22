Яир Нетаниягу подал документы на трудоустройство в консульстве Израиля в Майами

Яир Нетаниягу, старший сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, проживающий в последний год в Майами, подал документы на работу в консульстве Израиля в этом городе в качестве "местного израильского работника", сообщает "Маарив".

На какую должность претендует Нетаниягу-младший, неизвестно. В случае, если он будет принят на работу, он не будет считаться работником МИДа или посланником государства, и оплата его труда будет регулироваться не израильским законодательством, а законами США.

Напомним, что Яир Нетаниягу покинул Израиль в апреле 2023 года. В ноябре он вернулся в Израиль и некоторое время проработал в волонтерском телефонном центре организации "Ихуд Ацала", однако в январе снова вернулся в США.