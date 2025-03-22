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Израиль

Исраэль Кац: "Мы не допустим обстрелов Галилеи"

Ливан
время публикации: 22 марта 2025 г., 08:33 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 09:04
Исраэль Кац
Chaim Goldberg/Flash90

Министр обороны Исраэль Кац заявил после первого за много месяцев обстрела Израиля с территории Ливана: "Мы не допустим обстрелов Галилеи. Мы обещали безопасность населенным пунктам Галилеи – именно так и будет Закон Метулы такой же, как закон Бейрута. Правительство Ливана несет ответственность за любой обстрел с его территории".

"Я поручил Армии обороны Израиля отреагировать соответствующим образом", - добавил Исраэль Кац.

В 7:32-7:33 утра 22 марта тревога "Цева адом" прозвучала в Метуле, около границы с Ливаном.

Были слышны взрывы.

ЦАХАЛ заявляет: перехвачены три ракеты, выпущенные с ливанской территории.

Это был первый обстрел израильской территории из Ливана за многие месяцы, после объявления о режиме прекращения огня.

Израиль
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Тревога в Метуле, около границы с Ливаном. ЦАХАЛ: перехвачены три ракеты