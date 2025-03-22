ЦАХАЛ атаковал десятки пусковых установок и штаб "Хизбаллы" в Ливане.

В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля подчеркивается, что утренний обстрел Метулы с ливанской территории является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и прямой угрозой израильским гражданам. Государство Ливан несет ответственность за соблюдение соглашения, подчеривает пресс-служба ЦАХАЛа.

В 7:32-7:33 утра 22 марта тревога "Цева адом" прозвучала в Метуле, около границы с Ливаном.

Были слышны взрывы. ЦАХАЛ сообщил, что с территории Ливана было выпущено не менее шгести ракет, три из них были перехвачены.

Это был первый обстрел израильской территории из Ливана за многие месяцы, после объявления о режиме прекращения огня.

В ответ на ракетный обстрел Метулы премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац поручили ЦАХАЛу "решительно действовать против десятков террористических целей в Ливане". Об этом сообщила канцелярия премьер-министра.

Ранее министр обороны Исраэль Кац заявил после первого за много месяцев обстрела Израиля с территории Ливана: "Мы не допустим обстрелов Галилеи. Мы обещали безопасность населенным пунктам Галилеи – именно так и будет Закон Метулы такой же, как закон Бейрута. Правительство Ливана несет ответственность за любой обстрел с его территории".