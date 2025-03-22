ЦАХАЛ готовится провести "работу над ошибками" по итогам расследования событий 7 октября

В последние недели в ЦАХАЛе было завершено процесс расследование событий 7 октября 2023 года. Сложный процесс расследования включал в себя сбор материалов, показаний гражданских лиц, солдат и командиров, участвовавших в боевых действиях.

Из-за приверженности ЦАХАЛа процессам усиления эффективности и обучения, особенно во время войны, а также для анализа и изучения оперативных, профессиональных и организационных выводов, начальник Генерального штаба, генерал-лейтенант Эяль Замир, создал группу старших офицеров запаса для изучения и внедрения выводов, сделанных в ходе расследований 7/10.

Группу возглавит генерал-майор (в отставке) Сами Турджеман, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.