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Израиль

ЦАХАЛ готовится провести "работу над ошибками" по итогам расследования событий 7 октября

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 22 марта 2025 г., 19:19 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 19:54
ЦАХАЛ готовится провести "работу над ошибками" по итогам расследования событий 7 октября
AP Photo/Baz Ratner

В последние недели в ЦАХАЛе было завершено процесс расследование событий 7 октября 2023 года. Сложный процесс расследования включал в себя сбор материалов, показаний гражданских лиц, солдат и командиров, участвовавших в боевых действиях.

Из-за приверженности ЦАХАЛа процессам усиления эффективности и обучения, особенно во время войны, а также для анализа и изучения оперативных, профессиональных и организационных выводов, начальник Генерального штаба, генерал-лейтенант Эяль Замир, создал группу старших офицеров запаса для изучения и внедрения выводов, сделанных в ходе расследований 7/10.

Группу возглавит генерал-майор (в отставке) Сами Турджеман, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

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