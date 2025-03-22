Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 22 марта, температура немного повысится, но будет ниже среднесезонной. Облачно. Местами туман. Временами дожди, в основном в центре страны. Слабый снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 6-12 градусов, в Тель-Авиве – 11-18, в Хайфе – 10-16, в Эйлате – 12-21, в Беэр-Шеве – 10-15, в Мицпе-Рамоне – 6-15, на побережье Мертвого моря – 13-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-17, в Ариэле – 7-12, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-17, на Голанских высотах – 4-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 80-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В воскресенье-понедельник – повышение температуры до среднесезонной, малооблачно. Во вторник-четверг – повышение температуры до уровня значительно выше среднесезонного.