ЦАХАЛ опубликовал видеозапись атаки на объекты "Хизбаллы" в южном Ливане.

Ранее в субботу, 22 марта, силы ЦАХАЛа атаковал десятки пусковых установок и штаб "Хизбаллы" в Ливане.

В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля подчеркивается, что утренний обстрел Метулы с ливанской территории является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и прямой угрозой израильским гражданам. Государство Ливан несет ответственность за соблюдение соглашения, подчеривает пресс-служба ЦАХАЛа.

В 7:32-7:33 утра 22 марта тревога "Цева адом" прозвучала в Метуле, около границы с Ливаном.

Были слышны взрывы. ЦАХАЛ сообщил, что с территории Ливана было выпущено не менее шгести ракет, три из них были перехвачены.

Это был первый обстрел израильской территории из Ливана за многие месяцы, после объявления о режиме прекращения огня.