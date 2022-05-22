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В Израиле

Прогноз погоды на 22 мая: понижение температуры, переменная облачность, вечером ожидаются дожди

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Прогноз погоды на 22 мая: понижение температуры, переменная облачность, вечером ожидаются дожди
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 22 мая, температура будет ниже, чем вчера, и немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Вечером-ночью местами дожди, временами с грозами.

В Иерусалиме – 15-21 градусов, в Тель-Авиве – 21-23, в Хайфе – 18-20, в Эйлате – 25-31, в Беэр-Шеве – 19-26, в Мицпе-Рамоне – 16-21, на побережье Мертвого моря – 27-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-23, в Ариэле – 16-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-28, на Голанских высотах – 19-25.

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Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градусов, высота волн – 80-140 см.

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На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 45 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В понедельник-среду ожидается постепенное повышение температуры, солнечно.

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