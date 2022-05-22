Полиция закрыла тренажерный зал за продажу занимающимся стероидов

В ходе совместной операции, проводившейся полицией, минздравом, налоговым управлением, в одном из населенных пунктов на севере Израиля был закрыт тренажерный зал, а его владелец был задержан после того, как там была обнаружена "коллекция" стероидов: в таблетках, капсулах, ампулах. В зале также было обнаружено большое количество одноразовых шприцев, которые, как полагает следствие, использовались для инъекций занимающимся прямо в стенах клуба.

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Сайт "Мако"

пишет, что министерство здравоохранение изъяло хранившиеся в зале вещества, поскольку они представляют опасность для здоровья.

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В минздраве напоминают, что использование непроверенных препаратов опасно для здоровья. Они могут стать причиной проблем с сердцем, привести к закупорке сосудов и образованию тромбов, вызвать отказ печени. Кроме того, стероиды могут вызвать бесплодие, стать причиной акне, спровоцировать депрессию и вызывать приступу агрессии.

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В минздраве подчеркивают, что анаболические стероиды, изъяты в ходе операции, запрещены для продажи в Израиле.