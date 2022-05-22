В Тель-Авиве пожилой мужчина погиб в результате падения с большой высоты

В воскресенье, 22 мая, пожилой мужчина (примерно 70 лет) погиб, упав с большой высоты в одном из жилых районов Тель-Авива.

Судя по сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", мужчина выпал из окна. Парамедики констатировали его смерть.

Обстоятельства гибели этого человека выясняются.

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По словам свидетелей, мужчина упал с высоты около восьми метров.