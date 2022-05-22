"Дело йеменских детей": впервые будет вскрыта могила "пропавшего ребенка"

В понедельник, 23 мая, по решению суда будет вскрыта могила годовалого мальчика, похороненного в 52 году. Это будет сделано для того, чтобы убедить родных мальчика, что он действительно умер, а не был похищен и отдан на усыновление в другую семью.

Мальчика, могила которого будет вскрыта, звали Узиэль Хури, он родился в семье репатриантов из Йемена. Согласно официальной версии, мальчик заболел и умер в больнице. Его родные, не видевшие тела, в эту версию не верят. Проведения экспертизы ДНК добивалась Мазаль Барко, сестра мальчика.

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В понедельник, 22 мая, суд по семейным делам Крайот вынес окончательное постановление о проведении эксгумации. Согласно решению суда, Мазаль Барко не сможет подойти к могиле, она вместе с адвокатом будет находиться от нее на расстоянии не менее 20 метров. По просьбе семьи процесс эксгумации будет сниматься на три видеокамеры: в кадре одной из камер будет находиться голова сотрудника института судебной медицины, который будет проводить вскрытие могилы, две другие камеры - будут снимать происходящее с разных ракурсов.

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Сайт "Исраэль а-Йом" пишет, что государство возражала против проведения эксгумации, а также против проведения съемки. Но суд отклонил эти возражения.

Трагические события, получившие название "Дело йеменских детей", произошли в 1948-1950 годах, когда в Израиль приехали около 50 тысяч йеменских евреев. Репатриантов расселяли в палаточных лагерях или в так называемых "маабарот" (временных поселках). Йеменские семьи в основном были многодетными, и тысячи приехавших в Израиль детей были очень слабы и страдали многочисленными заболеваниями, в основном болезнями пищевода.

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В то время в Израиле свирепствовала эпидемия полиомиелита. Поскольку полиомиелит – инфекционное заболевание, при малейшем подозрении детей изолировали и отправляли в изоляторы и в больницы. Зачастую – без каких-либо сопроводительных документов. После этого родителям часто сообщали, что их ребенок умер и его уже похоронили. Большинство родителей не присутствовали на похоронах и не получали свидетельства о смерти. Как выяснилось позже, многие дети действительно умирали в больницах, однако практически никто не занимался поисками семей выживших "безымянных" детей, и их переводили в санатории общества ВИЦО, где отдавали на усыновление.

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Таким образом, согласно официальной версии, в первые годы основания государства Израиль пропали свыше тысячи детей, в основном младенцы восточного происхождения. Две трети этих детей – выходцы из йеменских семей.

Три государственные комиссии, занимавшиеся расследованием дела в 1968, 1995 и 2001 годах пришли к выводу, что имела место халатность и пренебрежение, но не было злого умысла (похищения детей с целью их передачи на усыновление бездетным ашкеназским парам).

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В феврале 2021 года правительство приняло решение о выплате компенсаций семьям 1050 детей йеменских евреев, пропавших без вести с 1948 по 1950 год. На выплаты компенсаций будет выделено 162 миллиона шекелей.

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Каждая семья ребенка, факт смерти которого был подтвержден, и которая не получила уведомление о смерти, получит 150 тысяч шекелей. Семьи детей, следов которых отыскать не удалось, получат 200 тысяч шекелей компенсации.

Компенсация будет выплачиваться только после подписания семьями отказа от каких-либо дополнительных претензий и без признания государством вины (ex gratia). Поскольку в большинстве случаев родители детей уже скончались, компенсация будет распределяться в том числе между наследниками родителей. Сумма выплаты будет распределяться в равных частях между братьями/сестрами пропавшего ребенка. Если родители еще живы, они получат две доли, тогда как братья/сестры – по одной доле компенсации.