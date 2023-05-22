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    В Израиле

    Армия провела операцию в Балате, уничтожены трое боевиков

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    Армия провела операцию в Балате, уничтожены трое боевиков
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В ночь на понедельник, 22 мая, израильские военные провели операцию в лагере беженцев Балата, на восточной окраине Шхема. Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает о трех убитых и трех раненых, а также о двух пострадавших.

    Агентство Maan называет имена убитых: Фатхи Джихад Абд ас-Салам Ризк (30 лет), Абдулла Юсуф Мухаммад Абу Хамдан (24 года) и Мухаммад Билаль Мухаммад Зайтун (32 года). Судя по имеющимся данным, все они были боевиками террористических группировок и оказали вооруженное сопротивление израильским военным.

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    Организация "Красный Полумесяц", что среди пострадавших есть несовершеннолетняя. Отмечается также, что один из раненых в тяжелом состоянии.

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    ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.

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