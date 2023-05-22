Нетаниягу и Бен-Гвир согласовали голосование по госбюджету

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир достигли соглашения, в рамках которого возглавляемая последним партия "Оцма Йегудит" проголосует за утверждение государственного бюджета и закона о хозяйственном регулировании.

Бен-Гвир требовал увеличения бюджета министерства по делам Негева и Галилеи на 800 миллионов шекелей на два года, однако в итоге удовлетворился выделением 250 миллионов шекелей в 2024 году.

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Напомним, что ранее партия "Агудат Исраэль" также отозвала свой ультиматум и согласилась голосовать за госбюджет, после того, как добилась получения 240 миллионов шекелей из коалиционных средств блока "Яадут а-Тора", и обещания получить дополнительные средства из остатков бюджетов, не реализованных в 2023 году.

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Соглашение между "Ликудом" и "Оцма Иегудит" снимет последние препятствия на пути к утверждению бюджета на 2023 и 2024 годы. Ожидается, что голосование в Кнессете по параграфам бюджета начнется вечером 23 мая и завершится утром следующего дня.