Ракетный обстрел из Ливана привел к пожару в мошаве Авивим

Противотанковой ракетой, запущенной с территории Ливана, в мошаве Авивим поврежден дом.

Новостная служба "Кан" сообщает, что в результате обстрела на территории мошава возник пожар.

Нет пострадавших.

Отметим, что в последние часы ни в одном из населенных пунктов Верхней Галилеи не звучали сигналы тревоги, предупреждающие об обстреле. Последний раз сигнал тревоги звучал в этом районе 10 часов назад.