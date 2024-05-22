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Ракетный обстрел из Ливана привел к пожару в мошаве Авивим

время публикации: 22 мая 2024 г., 18:31 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 18:31
Ракетный обстрел из Ливана привел к пожару в мошаве Авивим
Ayal Margolin/Flash90

Противотанковой ракетой, запущенной с территории Ливана, в мошаве Авивим поврежден дом.

Новостная служба "Кан" сообщает, что в результате обстрела на территории мошава возник пожар.

Нет пострадавших.

Отметим, что в последние часы ни в одном из населенных пунктов Верхней Галилеи не звучали сигналы тревоги, предупреждающие об обстреле. Последний раз сигнал тревоги звучал в этом районе 10 часов назад.

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