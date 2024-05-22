Опубликованы видеозаписи захвата 7 октября девушек-наблюдательниц террористами ХАМАСа

22 мая, в 18:00, по решению семей похищенных и с их разрешения израильские СМИ опубликовали видеозаписи с камер террористов "Нухбы", захвативших 7 октября в заложницы девушек-наблюдателей ЦАХАЛа на базе в Нахаль Оз.

На этих кадрах показаны военнослужащие Наама Леви, Лири Эльбаг, Карина Ариев, Даниэла Гильбоа и Агам Бергер. Всем им примерно по 19 лет.

Опубликованное видео длится около трех минут. Девушки, некоторые из них окровавлены, стоят у стены. Один из террористов говорит: "Снимай их, снимай". Одна из девушек произносит: "У меня есть друзья в Палестине". Израильтянки пытаются понять, говорит ли кто-то из террористов по-английски. Террористы требуют, чтобы девушки замолчали и сели. Один из них говорит по-арабски: "Наши братья погибали из-за вас. Мы вас всех расстреляем". Позже об одной из девушек террорист говорит, что она очень красива. Потом показан процесс погрузки (слышна интенсивная стрельба), заложниц везут в Газу.