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Израиль

Сигнал тревоги в Эйлате и окрестностях, ложное срабатывание системы предупреждения

время публикации: 22 мая 2024 г., 20:13 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 20:21
В Эйлате и окрестностях прозвучал сигнал тревоги в связи с угрозой проникновения БПЛА
Yossi Aloni/Flash90

В 20:12 в Эйлате, Эйлоте и промышленной зоне Шхорет прозвучал сигнал тревоги в связи с угрозой проникновения враждебного беспилотника.

Пресс-службы Армии обороны Израиля сообщила, что произошло ложное срабатывание системы раннего предупреждения.

Перед этим сигнал тревоги в самом южном городе Израиля звучал 8 апреля. После этого несколько раз ЦАХАЛ перехватывал над Красным морем воздушные цели без сигнала тревоги.

Информация уточняется.

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