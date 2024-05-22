Сигнал тревоги в Эйлате и окрестностях, ложное срабатывание системы предупреждения

В 20:12 в Эйлате, Эйлоте и промышленной зоне Шхорет прозвучал сигнал тревоги в связи с угрозой проникновения враждебного беспилотника.

Пресс-службы Армии обороны Израиля сообщила, что произошло ложное срабатывание системы раннего предупреждения.

Перед этим сигнал тревоги в самом южном городе Израиля звучал 8 апреля. После этого несколько раз ЦАХАЛ перехватывал над Красным морем воздушные цели без сигнала тревоги.

Информация уточняется.