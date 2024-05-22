Сигнал тревоги в Эйлате и окрестностях, ложное срабатывание системы предупреждения
время публикации: 22 мая 2024 г., 20:13 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 20:21
В 20:12 в Эйлате, Эйлоте и промышленной зоне Шхорет прозвучал сигнал тревоги в связи с угрозой проникновения враждебного беспилотника.
Пресс-службы Армии обороны Израиля сообщила, что произошло ложное срабатывание системы раннего предупреждения.
Перед этим сигнал тревоги в самом южном городе Израиля звучал 8 апреля. После этого несколько раз ЦАХАЛ перехватывал над Красным морем воздушные цели без сигнала тревоги.
Информация уточняется.
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