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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 22 мая: удары по целям, интенсивность атак снизилась

время публикации: 22 мая 2024 г., 06:29 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 06:36
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 22 мая: удары по целям, интенсивность атак снизилась
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 22 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в Газе несколько снизилась по сравнению с прошлой неделей.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Зайтуне, к юго-востоку от города Газа; сообщалось о взрывах в районах Таль аз-Заатар и Джабалия; сообщалось о не менее шести погибших в результате удара по одному из домов в северной части сектора.

В центре сектора: ЦАХАЛ нанес авиаудары по району Аз-Зауайда, в центральной части сектора, есть убитые и раненые.

На юге сектора: артиллерия и ВВС ЦАХАЛа продолжали наносить удары по целям в центре Рафаха и на востоке Рафаха; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Фархат в Таль ас-Султане, к западу от Рафаха, есть раненые.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 22 мая.

ЦАХАЛ сообщает, что 21 мая в бою на севере сектора Газы был тяжело ранен боец 222-го батальона 2-й бригады "Кармели".

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