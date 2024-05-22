На юге Газы, в районе Филадельфийского коридора, обнаружены и уничтожены ракетные установки. Видео

Силы 401-й бригады 162-й дивизии, действуя в районе Филадельфийского коридора, к югу от Рафиаха (юг сектора Газы, около границы с Египтом), обнаружили готовые к запускам ракетные установки террористов.

Все пусковые установки были уничтожены.

Отметим, что эти ракетные установки располагались буквально в нескольких метрах от границы Египта – вероятно, с расчетом, что в случае поражения ЦАХАЛом их со значительного расстояния, удар может быть нанесен и по египетской территории.