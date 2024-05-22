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Израиль

На юге Газы, в районе Филадельфийского коридора, обнаружены и уничтожены ракетные установки. Видео

время публикации: 22 мая 2024 г., 15:15 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 15:21
На юге Газы, в районе Филадельфийского коридора, обнаружены и уничтожены ракетные установки. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Силы 401-й бригады 162-й дивизии, действуя в районе Филадельфийского коридора, к югу от Рафиаха (юг сектора Газы, около границы с Египтом), обнаружили готовые к запускам ракетные установки террористов.

Все пусковые установки были уничтожены.

Отметим, что эти ракетные установки располагались буквально в нескольких метрах от границы Египта – вероятно, с расчетом, что в случае поражения ЦАХАЛом их со значительного расстояния, удар может быть нанесен и по египетской территории.

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