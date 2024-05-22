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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о гибели трех военнослужащих в секторе Газы

время публикации: 22 мая 2024 г., 19:16 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 19:29
Исраэль Юдкин (22 года), Элиягу Хаим Амсалем (21 год), Гидеон Хай ДиРоу (33 года)
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погибли трое военнослужащих ЦАХАЛа.

Названы имена погибших:

- старшина резерва Гидеон Хай ДиРоу, 33 года, из Тель-Авива, боец спецформирования инженерных войск "Яхалом";

- капитан Исраэль Юдкин, 22 года, из Кфар-Хабада, офицер 97-го батальона бригады "Кфир";

- старший сержант Элиягу Хаим Амсалем, 21 год, из Раананы, боец 97-го батальона бригады "Кфир".

В том же бою, в котором погиб старшина резерва Гидеон Хай ДиРоу были тяжело ранены офицер 97-го батальона и военнослужащий резерва спецформирования "Яхалом".

В инциденте, в котором погибли капитан Исраэль Юдкин и старший сержант Элиягу Хаим Амсалем, был тяжело ранен боец 97-го батальона бригады "Кфир".

Также разрешено к публикации, что в результате оперативного происшествия на северной границе Израиля был тяжело ранен военнослужащий резерва 9263-го батальона 226-й бригады.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 282 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 634 военнослужащих ЦАХАЛа.

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