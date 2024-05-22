Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 22 мая, температура повысится и будет немного выше среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 19-29, в Хайфе – 19-26, в Эйлате – 26-38, в Беэр-Шеве – 19-35, в Мицпе-Рамоне – 20-29, на побережье Мертвого моря – 25-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-28, в Ариэле – 18-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-36, на Голанских высотах – 17-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24-25 градусов, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В четверг ожидается небольшое повышение температуры. В пятницу температура понизится, будет солнечно. В субботу – без существенных изменений.